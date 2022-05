Malines multiplie les pistes pour le successeur de Vrancken

Le Malinwa aurait pris les devants suite au départ très probable de son coach.

Le KV Malines pourrait tenir son nouvel entraîneur principal. Selon les informations du Nieuwsblad, il pourrait s'agir de Jonas De Roeck. L'actuel coach de Westerlo aurait assisté au match contre La Gantoise en présence de son agent. Ce qui est plutôt surprenant puisque plus tôt cette semaine De Roeck aurait été invité en Turquie par son président Oktay Ercan. Un accord verbal autour d'une prolongation aurait même été trouvé.

Si ce n'est pas De Roeck, le cas échéant, Malines connaîtrait néanmoins déjà le nom du successeur de Vrancken. Les Sang et Or auraient en effet fait une short list, composée d'un coach belge - ce ne serait pas De Roeck, et de trois coachs étrangers - dont au moins un Allemand.

L'entraîneur adjoint Fred Vanderbiest devrait quant à lui rester à Malines. Le club prévoit de revaloriser son contrat à durée indéterminée après cette saison.