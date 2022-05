Vincent Kompany a mis en garde ses joueurs : "La confiance est comme un chat"

Francis Amuzu va disputer jeudi son 150e match avec Anderlecht. L'ailier a gagné en confiance après son triplé contre l'Antwerp. Même si Vincent Kompany ne veut pas qu'il soit "trop confiant".

Kompany veut qu'Amuzu ait confiance dans le travail qu'il fournit. "L'une des plus grandes leçons que j'enseigne aux jeunes gars est que la confiance est comme un chat. Un jour, il vient et mange chez vous, le lendemain il vient et mange chez votre voisin. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut disparaître aussi vite qu'il est là. Vous ne pouvez pas vous y fier. Ce que je veux voir, c'est une constance dans la préparation des matchs et la gestion des moments moins importants."

"Amuzu a travaillé extrêmement dur. Il a progressivement transformé chaque point qui lui manquait en une force. Il ne vit plus sur la confiance. S'il a une mauvaise journée ou un mal de ventre, cela ne joue plus dans sa tête. Nous avons des tâches à accomplir sur le terrain. Si ça marche, ça passe pour du génie. Si ça échoue, on passe pour un idiot. Mais c'est une façon de passer à la vitesse supérieure et ce n'est pas différent avec Ciske. Il sait quelles sont ses tâches. Au moins, c'est clair."