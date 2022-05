Enfin une première victoire en FA Cup pour Jurgen Klopp ?

Liverpool rencontre Chelsea ce samedi en finale de FA Cup (17h45). Enfin un sacre dans cette compétition pour Jurgen Klopp ?

Dans des propos relayés par l'Evening Standard, Jurgen Klopp a préfacé la finale de FA Cup de ce samedi. Sous son aile, Liverpool n'a pas encore remporté cette compétition. "Nous avons toujours tout donné pour arriver en finale, nous n'y sommes simplement pas arrivés pour différentes raisons", a déclaré l'Allemand."Ce qui est clair quand vous commencez un voyage, c'est que vous ne pouvez pas tout avoir. Nous n'avions pas l'effectif pour tout avoir, nous avons dû faire des changements. Tout le monde fait des changements pendant les campagnes de FA Cup et de Carabao Cup."

"La chose la plus importante quand vous commencez est de vous qualifier pour la Ligue des champions, car cela vous donne des ressources pour passer à l'étape suivante. Ce n'est jamais que nous ne voulions pas aller en finale, nous n'avions simplement pas le pouvoir de le faire. Je ne pense pas que nous ayons été particulièrement chanceux avec nos tirages, nous avons eu des tirages très difficiles."

Cette FA Cup, Liverpool est "vraiment désespéré" de la gagner selon Klopp. Ce sera contre Chelsea donc, contre qui les Reds ont remporté la finale de Carabao Cup. Pour l'ancien coach de Dortmund, la prudence est de mise. "

"Nous n'avons pas 'battu' Chelsea, nous avons gagné la séance de tirs au but", a déclaré Klopp." La chance était de notre côté ce jour-là. C'était un match difficile et serré et nous savons à quel point Chelsea est bon et nous nous attendons à un autre match difficile. Les deux équipes vont tout donner. C'est ce que j'attends de Chelsea et c'est surtout ce que j'attends de nous."