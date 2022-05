Bixente Lizarazu touché : "De les voir descendre comme ça, c'est horrible"

Formé à Bordeaux, l'ancien back gauche ne reste pas insensible face à la situation du club aquitain, actuellement 20e de la Ligue 1 et quasiment condamné à la Ligue 2.

Bixente Lizarazu ne reste pas insensible face à la situation de Bordeaux, actuellement 20e de la Ligue 1 et quasiment condamné à la Ligue 2.

"Oui, ça me touche. J'ai passé 12 ans là-bas, j'ai tout connu, c'était une période enchantée, avec mon premier match professionnel. J'ai été capitaine, on a fait la finale de l'UEFA. De les voir descendre comme ça, c'est horrible. Mais en même temps, par rapport à la saison réalisée, c'est logique. Quand tu travailles mal à l'école, tu redoubles. Ils ont très mal travaillé depuis le début de la saison. Le recrutement a été raté, le choix de l'entraîneur a été raté, la gestion de l'effectif n'a pas été bonne, l'ambiance autour de l'équipe n'a pas été propice à la haute performance. Et à l'arrivée, tu le payes. Je crois que le chantier est colossal", a confié ce dimanche le consultant de l'émission Téléfoot.