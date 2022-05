Angleterre : premier coming-out d'un joueur professionnel

Jake Daniels, joueur anglais de 17 ans, a annoncé publiquement qu'il était homosexuel.

Jake Daniels, 17 ans, a annoncé publiquement qu'il était homosexuel. Le jeune joueur de Blackpool (Championship) a dévoilé cela à Sky News. Le club a également publié sa lettre ouverte et a annoncé soutenir son joueur.

"Cette saison a été fantastique pour moi sur le terrain. J'ai fait mes débuts en équipe première, j'ai marqué 30 buts pour l'équipe des jeunes, j'ai signé mon premier contrat professionnel et j'ai partagé le succès avec mes coéquipiers, en faisant un grand parcours dans la FA Youth Cup et en remportant la Lancashire FA Pro-Youth Cup.

Mais en dehors du terrain, j'ai caché le vrai moi et qui je suis vraiment. Toute ma vie, j'ai su que j'étais gay, et je sens maintenant que je suis prêt à faire mon coming out et à être moi-même.

C'est un pas dans l'inconnu que d'être l'un des premiers footballeurs de ce pays à révéler ma sexualité, mais j'ai été inspiré par Josh Cavallo, Matt Morton et des athlètes d'autres sports, comme Tom Daley, pour avoir le courage et la détermination de faire changer les choses.

Pour en arriver là, j'ai bénéficié du meilleur soutien et des meilleurs conseils de ma famille, de mon club, de mon agent et de Stonewall, qui ont tous été incroyablement proactifs pour faire passer mes intérêts et mon bien-être en premier. Je me suis également confié à mes coéquipiers de l'équipe des jeunes de Blackpool, et eux aussi ont accueilli la nouvelle et soutenu ma décision de m'ouvrir et de le dire aux gens.

J'ai détesté mentir toute ma vie et ressentir le besoin de changer pour m'intégrer. Je veux être moi-même un modèle en faisant cela.

Il y a des gens dans la même situation que moi qui ne se sentent peut-être pas à l'aise pour révéler leur sexualité. Je veux juste leur dire qu'ils n'ont pas besoin de changer qui ils sont, ou comment ils devraient être, juste pour s'intégrer.

Ce qui compte le plus, c'est d'être soi-même et d'être heureux."

De nombreux messages de soutien d'acteurs du football anglais ont été adressés à l'égard du joueur.

Dans les années 1990, Justin Fashanu avait lui aussi fait son coming-out, avant de devenir footballeur pro notamment à Norwich ou Nottingham Forest. Harcelé et victimes d'insultes homophobes, il s'était suicidé 8 ans plus tard.