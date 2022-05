La sélection de la Guinée, avec quelques Belgicains

La Guinée a dévoilé sa sélection pour les matchs contre l'Egypte et le Malawi.

Lors des deux premières journées des éliminatoires pour la CAN 2023, la Guinée jouera face à l'Egypte (5 juin au Caire) et le Malawi (à Conakry le 9 juin). Le sélectionneur Kaba Diawara a fait appel à une sélection de 23 joueurs, dans laquelle se retrouve plusieurs joueurs de nos clubs de Pro League : Mory Konaté (STVV) et Ibrahima Cissé (Seraing). A noter l'absence de Sory Kaba (OHL) et Mikael Dyrestam (Seraing). Enfin, Bafodé Dansoko (Deinze) est quant à lui présent.