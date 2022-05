"J'ai toujours dit qu'à la fin de la saison, nous parlerions"

Antonio Conte sera-t-il encore le coach de Tottenham la saison prochaine?

Au terme d'un superbe sprint final, Tottenham a accroché la 4e place du classement en Premier League, synonyme d'une qualification pour la Ligue des Champions. Et malgré cette belle réussite, l'entraîneur des Spurs Antonio Conte, sous contrat jusqu'en juin 2023, a entretenu le flou sur son avenir.

"Je suis sous contrat jusqu'à l'été prochain. J'ai signé pour un an et sept mois. J'ai beaucoup apprécié mon expérience à Tottenham car, je le répète, c'était pour moi un grand défi. Personnellement, cette qualification est comme un trophée, je suis très heureux. Ensuite, nous allons voir. J'ai toujours dit qu'à la fin de la saison, nous parlerons avec le club et trouverons la meilleure solution pour moi et le club", a confié l'Italien pour Sky Sports après la victoire contre Norwich (5-0) dimanche.