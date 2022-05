Un joueur de l'Union fait ses adieux aux supporters

Le promu a connu une saison de rêve, malgré des PO1 compliqués.

L'Union a manqué le titre, mais cela n'enlève rien à la superbe saison des Bruxellois. Le club va désormais se mettre au travail afin de préparer au mieux la saison prochaine. En effet, il faudra confirmer en JPL et faire bonne figure en Coupe d'Europe.

Cependant, outre Deniz Undav, beaucoup de mouvement est attendu cet été avec le départ probable de plusieurs cadres.

En attendant, un autre joueur a déjà fait ses adieux au club, il s'agit d'Alex Millan. Non conservé, le joueur a fait ses adieux aux supporters via son compte Instagram : "Je tiens à vous dire au revoir et vous remercier pour cette année fantastique. Grâce à vous, je me suis senti comme en famille. Je n'oublierai jamais cette saison. Je vous supporterai toujours, peu importe où vous jouez."

L'attaquant espagnol était prêté par Villarreal au Cercle pendant la première moitié de la saison. Arrivé cet hiver à Bruxelles, il n'a pas réussi à gagner sa place dans le onze de base.