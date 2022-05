Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 31/05: Nielsen - Rodrigues - Tchokounté - Fofana

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Nielsen - Rodrigues - Tchokounté - Fofana

Yahia Fofana s'est engagé avec le SCO d'Angers

Libéré de son contrat au Havre, Yahia Fofana (21 ans) s'est officiellement engagé avec le SCO d'Angers L’international Espoir français de 21 ans rejoint le club de l'Ouest pour quatre saisons. Titulaire indiscutable de la formation normande la saison passée, il a enregistré 14 clean sheets en 35 matchs toutes compétitions confondues.

✍️ Comme annoncé depuis plusieurs mois maintenant,𝙔𝙖𝙝𝙞𝙖 𝙁𝙤𝙛𝙖𝙣𝙖 s’est engagé avec le SCO pour une durée de 4 ans !



🇫🇷 L’international Espoir français de 21 ans, rejoindra le club libre de tout contrat. pic.twitter.com/Kn0GbsVXfA — Angers SCO (@AngersSCO) May 30, 2022

Malik Tchokounté rejoint Nîmes

Malik Tchokounté rejoint Nîmes pour une saison (et une autre en option). "Passé par Dunkerque, le Paris FC et Caen, il totalise plus de 250 matchs pour 66 buts inscrits", précise le pensionnaire de Ligue 2.

Malik Tchokounté est nîmois !



Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer l'arrivée de Malik Tchokounté pour une saison (+1 saison conditionnée).



Passé par Dunkerque, le Paris FC et Caen, il totalise plus de 250 matches pour 66 buts inscrits.#Crocodeal pic.twitter.com/0RsuxzfjET — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) May 30, 2022

Kevin Rodrigues quitte la Real Sociedad

Kevin Rodrigues (28 ans) quitte la Real Sociedad à l'issue de son contrat. Le latéral gauche international portugais (3 capes) est désormais libre comme l'air.

COMUNICADO OFICIAL | Kevin Rodrigues no continuará en la Real#AurreraReala https://t.co/mYrJKewGSw — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 30, 2022

Anderlecht doit se séparer de deux joueurs avant d'accueillir Nielsen

L'équipe première d'Anderlecht réfléchit à son équipe pour la saison prochaine après l'arrivée du nouvel entraîneur. Bien sûr, Felice Mazzu aimerait continuer à travailler avec Casper Nielsen, mais d'abord certains joueurs doivent partir. (Lire la suite)