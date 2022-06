🎥 Quand Andreas Skov Olsen et les Danois se plaignent...d'un immense trou sur le terrain

L'Autriche rencontrait le Danemark ce lundi en Ligue des Nations à Vienne. Le match a commencé avec 1h30 de retard suite à une panne de courant. Après que le réseau éléctrique ait été "redemarré", comme l'a communiqué la fédération autrichienne, le match a débuté à 22h15.

La rencontre, qui a vu les Danois s'imposer sur le score de 1-2, s'est déroulée, elle, sans accroc...mais cela aurait pu mal se terminer. Des images montrent un trou béant s'étant formé dans la pelouse du stade. La fédération autrichienne a réagi à ce sujet, en expliquant à BT qu'elle soupçonnait "un lien avec les pluies massives de la nuit précédente".

Le coach du Danemark Kasper Hjulmand était scandalisé. "Quelle misère. J'ai vu les photos et les vidéos d'un énorme trou au milieu du terrain. C'était dangereux pour les joueurs. Ce trou était absolument terrible."

Même réaction de la part du Brugeois Andreas Skov Olsen à la vue de cet énorme trou sur la pelouse du stade, érigé en honneur à l'ancien coach de l'époque glorieuse des Blauw en Zwart, Ernst Happel. "La carrière de quelqu'un aurait pu se terminer", a critiqué Skov Olsen à TV2.

🤯 Ernst Happel Stadion. One of the worst pitches I’ve ever seen.#ForDanmark #NationsLeague #AUTDEN pic.twitter.com/Djd5NALZZu