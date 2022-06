Louis van Gaal "rend fou" Noa Lang : "A Bruges, je peux courir où je veux"

Buteur avec les Pays-Bas, le bientôt ex-joueur du Club de Bruges a marqué des points dans l'optique de participer au Mondial. Il a également évoqué sa relation avec Louis van Gaal, à cheval sur la tactique et la discipline, ce qui ne colle pas vraiment avec la personnalité de Noa...

Noa Lang a fêté hier son premier but avec la sélection néerlandaise, face au Pays de Galles (3-2). Après la rencontre, il s'est présenté détendu et souriant au micro de NOS : "J'ai une chance, alors c'est à moi de la saisir. Ça peut toujours être mieux, mais c'était une super soirée. Je me sentais libre, j'ai reçu beaucoup de ballons et j'étais dans la position où je suis au Club de Bruges. Cela m'a fait me sentir comme un poisson dans l'eau."

Même s'il a évolué au même poste qu'à Bruges, son entraîneur Louis van Gaal lui a demandé beaucoup de discipline et d'application. "L'entraîneur attend beaucoup de profondeur de ma part. Il me rend fou", blague-t-il. "Je suis quelqu'un qui peut courir où il veut au Club Bruges. J'y vais normalement pour chercher des ballons, mais l'entraîneur national n'aime pas que je fasse ça. Je n'ai pas le droit d'errer ici. Il veut que je continue à jouer aussi haut que possible et que je crée un danger depuis la surface. Je pense qu'il est content de moi."

"J'ai attendu cinq sélections pour marquer, mais c'est arrivé dans ma propre ville. Comme si c'est comme ça que ça devait arriver."

Lang a également parlé sur ESPN de ses ambitions avec les Oranje, avec la Coupe du monde dans un coin de la tête. "Maintenant, je dois continuer à me présenter, où que ce soit. Et bien sûr garder la forme. Et puis je pense que j'ai de bonnes chances."