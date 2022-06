Pour son retour en D1B, le Club NXT tient son nouveau coach

Il succède à Rik De Mil.

Le Club NXT (U23) sera entraîné par Nicky Hayen pour sa deuxième saison en D1B.

"Hayen (41 ans) a joué plus de 250 matchs dans la plus haute division belge. Après sa carrière active de footballeur, il a été entraîneur adjoint au STVV et entraîneur-chef à Waasland-Beveren. Hayen vient du club gallois de première division Haverfordwest où il est entraîneur-chef depuis le début de cette année", a communiqué le Club de Bruges sur ses réseaux.

Les jeunes brugeois seront donc sous l'aile d'un coach ayant déjà une certaine expérience. Pour rappel, les U23 d'Anderlecht, de Genk et du Standard participeront également au championnat de D1B la saison prochaine.