Le fossoyeur a un nom, il s'appelle Lopez

Gérard Lopez a réussi l'exploit de faire rétrograder administrativement deux de ses clubs.

L’Excel Mouscron, les Girondins de Bordeaux : sur papier, rien ne les rapproche et absolument rien ne devrait les rassembler. Mais un homme l’a fait : Gérard Lopez. L’homme d’affaires, s’il faut encore l’appeler comme cela, vient de crouler les deux clubs en moins de temps qu’il n'en faut pour le dire.

Mouscron est en D2 ACFF et est au bord du gouffre, Bordeaux vient de se voir signifier par la DNCG que son futur serait en National 1. Deux équipes professionnelles, avec une histoire, viennent de se retrouver au niveau amateur.

Alors oui, les erreurs peuvent exister dans la gestion, mais dans ces deux cas précis, il n’y en a aucune, de gestion. Gérard Lopez n’est venu qu’une fois à Mouscron avant de se transformer en Casper le petit fantôme. A Bordeaux, il a de moins en moins communiqué, promettant de ne pas partir même si le club descendait en Ligue 2. Maintenant que le club est en National, tout ce qu’on peut souhaiter à l’ancien club de Marc Wilmots c’est qu’il ne reste pas.

Mr Lopez, le football n’a pas besoin de fossoyeur, pas besoin d’un homme avec de belles promesses, qui vient avec des projets qui ne reposent sur rien. Vous allez certainement retourner à vos petites affaires en laissant derrière vous des supporters tristes, découragés, furieux. Vous laissez des passionnés qui rêvent de leurs couleurs chaque jour, et qui vont devoir maintenant rêver à des jours meilleurs. Tout ce que l’on peut souhaiter, c’est de ne plus vous revoir à la tête d’un club. Non Mr Lopez, le football n’a pas besoin de vous.