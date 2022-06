L'Antwerp s'intéresse aussi à Dries Mertens !

Le matricule 1 a toujours l'ambition de concurrencer le Club de Bruges et de remporter le titre d'ici peu. Le Great Old compte donc se renforcer à nouveau cet été et vise de grands noms. Ces derniers jours, Toby Alderweireld était cité au Bosuil, ce week-end c'est au tour de Dries Mertens.

L'Antwerp s'intéresse à Toby Alderweireld, mais aussi à Dries Mertens, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. Le matricule 1 a approché le Diable Rouge pour un transfert au Bosuil cet été. L'attaquant belge âgé de 35 ans arrive en fin de contrat du côté de Naples et peut donc s'engager gratuitement où il le souhaite. Mertens pourrait retrouver Mark van Bommel avec qui il avait évolué au PSV lors de la saison 2012-2013.