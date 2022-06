Un départ marquant à l'Olympique de Marseille?

La fin d'une ère à l'Olympique de Marseille.

Partira, partira pas ? Le flou règne concernant Steve Mandanda (37 ans, 9 matchs en L1 cette saison), et la réponse diffère en fonction de qui pose la question. "Où voulez-vous que j’aille ?", avait répondu le gardien de l’Olympique de Marseille aux supporters après le dernier match de la saison, mais le ton serait différent avec ses coéquipiers.

Selon La Provence, Mandanda s’interroge bel et bien sur son avenir, lui qui est courtisé par Rennes pour concurrencer voire remplacer Alfred Gomis. Et l’ancien Havrais "se serait ouvert à propos d’un possible départ" auprès de certains membres du vestiaire avant de filer en vacances, racontent nos confrères.

A priori, tout dépendra de la discussion entre Mandanda et l’entraîneur Jorge Sampaoli à la reprise. Le champion du monde ne veut pas revivre une saison similaire à celle qui vient de s’écouler, passée en grande partie sur le banc des remplaçants.