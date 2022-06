Tout le monde repartira de zéro sous Mazzù : "Trebel ? C'est très possible car tout le monde aura sa chance"

Sous la houlette de Felice Mazzù, tout le monde repart de zéro. Des opportunités pourraient donc se présenter pour quelques joueurs qui n'auraient certainement pas eu l'occasion de jouer sous les ordres de Vincent Kompany.

Tout le monde pense immédiatement à Adrien Trebel qui pourrait recevoir une deuxième (ou troisième) chance. Mais il y a aussi Vlap, Dauda, Bundu... "C'est très possible", a lâché Mazzù à propos de Trebel. "Mais cela s'applique à tout le monde. Nous allons jouer des matchs de préparation et tout le monde aura des minutes de jeu lors de ces matchs. Après cela, nous verrons avec le conseil d'administration ce qui doit se passer avec certains joueurs."

Le nouveau coach des Mauves a accueilli deux nouvelles recrues avec Angulo et Abdulrazaq, mais on peut en attendre d'autres. "Des discussions avec Peter Verbeke sont en cours à ce sujet. Le club a certaines attentes, mais aussi certaines limites. D'autre part, il y a les souhaits de l'entraîneur. Nous en parlons. La relation avec Peter est très bonne. Il y a des profils qui correspondent à mes idées et c'est à moi de les laisser progresser."

Une grande partie des supporters craignait également que les jeunes soient un peu laissés de côté. "Bien sûr que non. Le projet pour la jeunesse est très important. J'ai un groupe jeune avec beaucoup de qualité. Et une très bonne mentalité. J'ai été agréablement surpris de leur volonté de capter de nouveaux messages", a conclu Mazzù.