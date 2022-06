Adli et la "dépression" causée par "certaines personnes du club"

Le milieu de terrain a très mal vécu la saison bordelaise.

Attendu au Milan AC suite à son prêt, Yacine Adli (21 ans, 36 matchs et 1 but en L1 cette saison) a tenu à adresser un long message à Bordeaux. Le milieu offensif a remercié ses coéquipiers, les entraîneurs connus et leurs staffs respectifs, les supporters et des employés des Girondins. Le tout en évoquant sa tristesse concernant la descente sportive en Ligue 2 et la rétrogradation administrative en N1.

Mais dans un bref passage, l’ancien Parisien a surpris. "Je n'ai pas honte de le dire, ce club, ou du moins certaines personnes de ce club, m'ont fait toucher la dépression", a confié Adli sur Instagram, sans citer les coupables.