Vincent Janssen ne craint pas la pression : "Je sais que je dois être performant, c'est comme ça partout"

Vincent Janssen était sur le terrain d'entraînement de l'Antwerp pour la première fois ce lundi. Du soleil mexicain à la douce pluie belge. Bienvenido, Vincent ! Lors de sa présentation à la presse, le Néerlandais était très confiant. "Je viens ici pour mettre mon nom sur la carte."

Ce qui frappe d'emblée : Vincent Janssen n'a pas peur de la pression. Même par rapport à l'effort financier considérable consenti par le président Paul Gheysens pour faire venir l'international néerlandais. "Une pression supplémentaire ? Non, je ne le pense certainement pas. Bien sûr, ils attendent beaucoup de moi, j'en suis bien conscient. Bien sûr, les objectifs en font partie, mais je dois aussi devenir important pour l'équipe d'une autre manière. Je sais que je dois être performant, et c'est bon. C'est comme ça partout : je dois marquer des buts. Combien ? Je ne me fixe jamais d'objectif à l'avance, alors cette fois-ci aussi. Je suis un attaquant fort. Stable sur le ballon, bon dans la combinaison. De plus, je peux marquer avec les deux pieds."

Le meilleur buteur d'Eredivisie

Le fait que Janssen possède les qualités nécessaires est incontestable. L'attaquant a joué pour des équipes renommées telles que Tottenham et Fenerbahçe. En 2015-2016, il fut le meilleur buteur de l'Eredivisie avec 27 buts à l'AZ. Le fait que le titre de meilleur buteur ne soit pas une garantie de succès dans la Jupiler Pro League a été prouvé à plusieurs reprises par le passé. "Eh bien, je ne sais pas... Ces dernières années, de nombreux Néerlandais ont joué un rôle important pour leur équipe. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je viens ici pour mettre mon nom sur la carte."