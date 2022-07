Officiel: Enzo Donis au FC Sète

Il était libre depuis son départ de Bastia-Borgo.

Ancien entraîneur des catégories jeunes et analyste vidéo au MHSC, Enzo Donis est passé par Virton (Belgique), Béziers, Bembibre (Espagne) et plus récemment Bastia-Borgo en National lors de la saison 2021/2022.

Enzo a engrangé beaucoup d’expérience grâce à ses nombreuses aventures en France et à l’étranger. De par son adaptabilité et sa polyvalence, il épaulera comme il se doit le nouveau coach principal, Nicolas Le Bellec.