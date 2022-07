Officiel : l'Union accueille un joueur de Brighton en prêt !

Cela avait déjà été annoncé il y a deux semaines : Simon Adingra (20 ans), talent ivoirien acheté par Brighton pour le montant très élevé de 8 millions d'euros en début d'été, débarque à l'Union Saint-Gilloise. Nous vous avions alors présenté cet ailier talentueux, qui débarque de Nordsjaelland après quelques belles performances. Le prêt depuis Brighton a été officialisé par l'USG ce lundi, à l'occasion du début de la préparation intensive.

Adingra devra faire oublier un autre joueur débarqué de Brighton la saison passée, à savoir Kaoru Mitoma. Brighton suivra son évolution de près.

