"Si j'ai accepté ce défi, c'est que je m'en sens capable"

Christophe Galtier a démontré toute sa détermination en conférence de presse.

Christophe Galtier est donc le nouveau coach du PSG et sa conférence de presse de présentation aura répondu à pas mal de questions. Il n'a bien évidemment pas manqué de montrer son enthousiasme, mais pas que.

"Est-ce que je suis ému ? Oui ! Est-ce que je suis fier ? Oui ! Je suis arrivé ici il y a 45 minutes au Parc des Princes, ce stade est un symbole du football français. Quand on débarque ici, on sent les attentes qu'il peut y avoir de la part des spécialistes, des supporters. Pour cela, il faudra travailler tous ensemble dans le bon sens pour rendre les gens heureux".

"Je mesure la responsabilité qui m'est donnée pour que le PSG vive une grande saison, avec de grands matches. Je m'y suis préparé et si j'ai accepté de prendre ces responsabilités, c'est que j'en suis capable. Mais attention, seul, c'est difficile, ensemble on est plus fort. Lorsque j'ai discuté avec Luis Campos et qu'il m'a parlé du projet, j'ai mis peu de temps à prendre la décision. Je mesurais ce qu'il peut se passer en tant que coach du PSG, mais la présence de Campos a été déterminante. Les échanges que j'ai eus avec lui et avec mon Président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité".

Il sait que le plus dur arrive pour lui, mais l'ancien Niçois se sent prêt : "Il y a de l'attente et c'est normal. Certaines personnes sont sceptiques et je les comprends. Mais je suis convaincu, déterminé. Je veux faire une équipe soudée, exigeante, qui a envie de faire la meilleure saison possible. Si j'ai accepté ce défi, c'est que j'en suis capable".