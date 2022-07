Samuel Bastien : "Quand Vincent Kompany t'appelle, c'est sûr que tu ne vas pas hésiter deux fois"

Samuel Bastien quitte le Standard et rejoint Burnley. Il a donné sa première interview en tant que joueur des Clarets.

Il faut croire que Vincent Kompany a le pouvoir d'attirer du monde. Depuis le début du mercato de Burnley, toutes les nouvelles recrues se montrées très élogieuses envers l'ancien capitaine de Manchester City et très impatientes de travailler avec lui. Ce fut aussi le cas de Samuel Bastien, qui part donc du Standard pour découvrir le foot anglais et la Championship.

"Je suis très heureux d'être ici, c'est une nouvelle étape pour moi, et j'espère que je vais tout donner pour faire remonter le club en Premier League", a déclaré Bastien lors de sa première interview chez les Clarets. "Le coach m'a appelé en me disant qu'il allait venir à Burnley et qu'il était intéressé par moi. Quand Monsieur Kompany t'appelle, c'est sûr que tu ne vas pas hésiter deux fois;"

"C'est quelqu'un de très connu, aussi dans le monde entier. Quand un coach comme lui t'appelle, c'est sûr que tu ne peux qu'accepter. Je suis très reconnaissant envers lui."

Il a également été questionné sur le football anglais et la Championship, quelque chose de complètement nouveau pour lui. "Ce sera une nouvelle vie. L'Angleterre c'est le pays du football, et c'est ça aussi que je voulais découvrir. Je vais mettre tout en oeuvre pour être le plus performant possible."

"Je suis prêt à montrer que je peux aussi jouer en Angleterre."