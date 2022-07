Jack Wilshere quitte déjà le Danemark et est un joueur libre

Jack Wilshere avait signé au Danemark l'hiver dernier après une longue période sans club. S'il y a retrouvé les terrains, l'ancien d'Arsenal n'y a pas retrouvé la confiance.

Jack Wilshere (30 ans) était, fut un temps, considéré comme l'un des plus grands talents du football anglais. Formé à Arsenal, le milieu offensif y a cumulé 194 rencontres toutes compétitions confondues (14 buts, 30 assists), mais a finalement vu sa carrière être gâchée par des blessures à répétition. Prêté à Bournemouth, puis parti à West Ham United, Wilshere ne s'y est pas imposé et est resté une demi-année sans club.

En février dernier, l'ex-international anglais (34 caps) signait à Aarhus, au Danemark. Il y retrouvait les terrains, et disputait 14 rencontres dont 5 en tant que titulaire. Malheureusement pour lui, il n'est pas parvenu à retrouver son niveau et se retrouve donc sans contrat. Aarhus a frôlé la descente en D2 - un résultat largement sous les ambitions du club - et a confirmé le départ de Jack Wilshere, sans contrat désormais.