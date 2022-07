🎥 Un but incroyable au Japon signé du Brésilien Everaldo

Excentré sur un ballon en profondeur, l'attaquant brésilien Everaldo (30 ans) a envoyé une merveille de bicyclette pour offrir l'égalisation (3-3) aux Kashima Antlers contre le Cerezo Osaka. Kashima reste à égalité avec Yokohama en tête du championnat japonais.

