Feyenoord reste à l'affût pour Cyriel Dessers : "Nous avons une situation financière meilleure qu'il y a deux mois"

L'été reste agité pour le buteur, partagé entre un retour à Genk, Feyenoord ou encore une destination loin du Limbourg.

Cyriel Dessers effectue la préparation avec Genk mais ne sait toujours pas sous quelles couleurs il évoluera lors de la nouvelle saison.

Le Super Eagle est encore sous contrat à Genk, mais après une période compliquée, il était parti en prêt à Feyenoord où il a su se rendre indispensable.

Le club de Rotterdam avait tenté de le conserver au terme de la dernière saison, et après les départs de deux gros contrats (Luis Sinisterra à Leeds et Tyrell Malacia à Manchester United), Feyenoord reste intéressé par un retour de son buteur et serait désormais plus en mesure d'accueillir à nouveau le natif de Tongres.

Alors que son nouveau coach Wouter Vrancken espère le voir rester (lire ici), Feyenoord reste sérieusement à l'affût, comme l'a confirmé l'entraîneur Arne Slot au micro d'ESPN : "Ce n'est pas un secret, nous avons désormais une situation financière qui nous permet d'entrevoir plus de possibilités qu'il y a deux mois. Nous sommes toujours à la recherche de renforts qui ont déjà fait leurs preuves au haut niveau, et ceux qui l'ont fait chez nous au Kuip ont un avantage supplémentaire. Mais nous devons gérer notre budget très attentivement afin de bien le répartir entre les différents postes dont nous avons besoin."