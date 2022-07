Le Standard paraît proche de sa première recrue estivale !

Alors qu'à Liège, on attend toujours l'arrivée du nouveau directeur sportif, un transfert devrait cependant être effectué avant le début de la saison.

On le sait : au Standard, cela ne devrait pas (beaucoup) bouger dans le sens des arrivées avant début août et l'arrivée du nouveau directeur sportif, Fergal Harkin. Celui-ci doit officiellement terminer ses obligations contractuelles à Manchester City avant de pouvoir entrer en fonction. Mais nul doute que l'Irlandais a donné son feu vert à la venue de ce qui semble être la première recrue du Standard : Noah Ohio (19 ans). D'après les informations de Het Laatste Nieuws, le jeune ailier néerlandais aurait été vu à Liège, où il passerait déjà des tests médicaux.

Noah Ohio arrive du RB Leipzig, où il n'avait plus qu'un an de contrat. Début juillet, il quittait déjà le camp d'entraînement du club allemand. S'il a été post-formé à Leipzig, Ohio est aussi passé par les centres de formation de Manchester United...et Manchester City, où travaillait déjà Fergal Harkin. Pas un inconnu au bataillon, donc. International anglais et néerlandais en équipes de jeunes, Noah Ohio était prêté la saison passée à l'Austria Vienne (29 matchs, 5 buts). Buteur prolifique avec les U17 et U19 du RB Leipzig, il n'y a cependant pas obtenu de vraies opportunités.

Malgré l'arrivée tardive d'Harkin au club, Ronny Deila avait été claire : il espérait des renforts avant le début de la saison. L'optimisme ne régnait pas sur ce point. Mais finalement, le Standard semble bel et bien s'activer sans attendre.