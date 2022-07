Malines, le choix parfait pour Boli Bolingoli ?

A 27 ans, l'heure est à la relance pour l'ancien joueur du FC Bruges.

Après Bruges, Saint-Trond, le Rapid Vienne, le Celtic Glasgow, le Basaksehir et le FK Ufa, Boli Bolingoli va découvrir un 7e club pro. A 27 ans, et après être passé par l'Autriche, l'Ecosse, la Turquie et la Russie, le latéral revient en Belgique. Un retour aux sources, pour celui dont la carrière patine depuis son départ vers le Celtic.

Après plusieurs saisons passées vers le Club, où il passe du poste d'attaquant à celui de latéral, et une saison passée en prêt du côté du STVV, Bolingoli décroche un transfert vers l'Autriche et le Rapid Vienne, 5e du défunt championnat. En Belgique, il n'aura jamais été un titulaire indiscutable. L'un de ses plus beaux souvenirs restera son doublé contre le Besiktas en huitième de finale retour de la Ligue Europa.

© Photonews

Il ne va pas regretter le choix de l'Autriche. Avec le Rapid, il réalise deux saisons pleines et s'impose comme l'un des joueurs les plus importants de l'échiquier viennois. Au terme de la saison 2018-2019, où il aura rejoint la finale de la Coupe nationale face au grand Salzbourg, la valeur marchande de Bolingoli est monté en flèche : 3,5 millions d'euros.

D'abord, quitter la Belgique, ensuite, grimper les échelons au niveau international. Il rejoint lors de ce mercato le mythique Celtic Glasgow pour plus de 3 millions d'euros. Ses débuts sous la vareuse des Celts sont encourageants, à l'image de sa prestation en septembre face aux Rangers lors du mythique Old Firm. Sa première saison est somme toute intéressante, avec 28 matchs disputés toutes compétitions et 4 assists distribués.

Sauf que voilà, le natif d'Anvers va commettre une erreur qui va compromettre le reste de son aventure écossaise. Alors que la pandémie de Covid bat son plein, il enfreint le protocole pour se rendre en vacances en Espagne. Résultat : deux matchs du Celtic sont reportés et Bolingoli est suspendu par la Fédération écossaise pour 3 matchs. L'affaire fait scandale, et en attendant que l'affaire se tasse le Celtic le prête au Basaksehir Istanbul. Neil Lennon, son coach, déclare qu'il sera "très difficile" pour lui d'à nouveau s'intégrer dans le vestiaire.

Le sort s'acharne ensuite sur lui. Alors qu'il vient de jouer l'ensemble des matchs de Ligue des Champions avec le Champion de Turquie, il se blesse gravement au genou en décembre 2020. Il ne reviendra dans le coup qu'en fin de saison.

Toujours indésirable, il ne joue quasiment pas avec le Celtic la saison d'après. Prêté en février dernier à Ufa, il n'a pas l'occasion de découvrir le championnat russe suite au déclenchement du conflit russo-ukrainien.

Bolingoli arrive ainsi à Malines, à un point où sa carrière est, pourrait-on dire, au point mort. Au KaVé, il pourra en profiter pour se mettre en évidence dans une équipe qui joue les places européennes, sans complexe, et surtout sans réelle star...