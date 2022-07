Charles De Ketelaere fera-t-il ses adieux au Jan Breydel ? Milan fera une nouvelle offre après la Supercoupe !

Ce dimanche, c'est le coup d'envoi traditionnel de la saison : la Supercoupe de Belgique, dans l'antre du champion brugeois. L'occasion pour Charles De Ketelaere de faire, probablement, ses adieux au public du Jan Breydel.

Bruges a réussi sa présaison, et a même pu compter en fin de préparation sur son joyau Charles De Ketelaere. En négociations avancées avec l'AC Milan, il se préservait pour un transfert qu'on croyait imminent, mais a fini par retrouver les terrains avec sérénité. Car même si le dossier a pataugé un peu, il reste proche d'une issue positive. Et ce dimanche, Charles De Ketelaere, qui devrait jouer, fera peut-être ses adieux au Jan Breydel lors de la Supercoupe de Belgique.

L'AC Milan devrait en effet lancer une nouvelle offre après la rencontre afin de convaincre le FC Bruges, qui espérait toucher 40 millions d'euros pour son joueur mais se contentera a priori d'un peu moins. Initialement, Milan proposait 30 millions avec des bonus allant jusqu'à 5 millions supplémentaires. On ignore à combien se situera la nouvelle offre, mais Milan est très optimiste et espère boucler le transfert dans les prochains jours, nous revient-il de source proche du club lombard.

CDK veut Milan, et Milan veut CDK

L'AC Milan a deux cibles prioritaires dans ce mercato : Charles De Ketelaere et Hakim Ziyech. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs mais le Diable Rouge est bien la cible n°1. La réciproque est vraie : De Ketelaere n'a que Milan en tête, et ce malgré une offre de Leeds United correspondant un peu mieux aux exigences de Bruges. Le choix du joueur est primordial dans le dossier : on imagine en effet mal le Club empêcher sa jeune star, qui a toujours respecté les Blauw & Zwart, de signer où il le souhaite pour quelques millions de plus. D'autant que Noa Lang, qui vaut son pesant d'or aussi, pourrait également renflouer les caisses.

Bref : ce dimanche est très probablement l'une des, si pas la dernière occasion pour les fans brugeois de faire leurs adieux à Charles De Ketelaere. Si tout se passe bien, il ne devrait pas débuter la saison contre Genk la semaine prochaine. Il quitterait alors Bruges sur un bilan, avant le match de ce dimanche, de 120 matchs pour 25 buts et 20 assists. Et deviendrait au passage le transfert sortant record du Club...