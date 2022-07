Westerlo s'incline lors de son match de gala

Une semaine avant le début du championnat, Westerlo accueillait le club néerlandais de l'AZ. Une rencontre de gala pour les Campinois.

Jonas De Roeck alignait quaisment son type d'équipe sur le terrain pour affronter le cinquième du dernier championnat néerlandais.

L'AZ avait la possession du ballon, mais les meilleures occasions de la première mi-temps étaient pour Westerlo. Aucune des deux équipes n'a été en mesure de marquer avant la pause. En seconde période, Dierckx s'est illustré pour Westerlo par de bonnes actions avant de voir l'AZ passer tout près, mais Bolat a sauvé deux fois la mise. On pensait que le match allait se terminer sur un score nul et vierge, mais Evjen a été plus rapide que quiconque et a finalement donné la victoire à l'AZ.

Westerlo : Bolat, Jordanov, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper, Dierckx (82e Yow), Neustädter, Van Eenoo, Van den Keybus, Vaesen (82e Foster), Daci (88e Gouré)

AZ : Verhulst, Witry (82e Witry), Beukema (78e Dekker), Martins Indi, (46e Hatzidiakos), Kerkez (46e M. de Wit), Reijnders, D. de Wit, Clasie (46e Midtsjø), Odgaard (46e Lahdo), Barasi (66e Koopmeiners), Van Brederode (75e Evjen)