Luis Suarez (ex-Liverpool et Barcelone) cité en Belgique !

L'ancien attaquant de Liverpool, du FC Barcelone et le l'Atlético Madrid pourrait se laisser tenter pas une dernière aventure en Europe. Et si son nouveau challenge se trouvait en D1A...

En fin de contrat, Luis Suarez (35 ans, 45 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) va quitter l'Atlético de Madrid cet été. Courtisé par River Plate (Argentine) et l'Inter Miami (États-Unis), l'avant-centre uruguayen souhaite évoluer encore un peu en Europe avant de traverser l'Atlantique. El Pistolera aurait d'ailleurs reçu des offres de Serie A de la part de Monza et de l'Atalanta mais aussi d'un club de D1A, selon TyC Sports.

Il ne fait aucun doute que ce club de Jupiler Pro League pourrait être le Club de Bruges qui est toujours à la recherche d'un buteur pour la saison à venir. Il y a fort à parier que le choix d'El Pistolero sera influencé par la volonté de jouer la Coupe du monde en cette fin d'année, et le fait d'évoluer en Ligue des champions avec le Club pourrait le pousser à poser ses valises en Venise du nord. Affaire à suivre...