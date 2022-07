Le KV Ostende attire un attaquant du Stade de Reims en prêt

Fraser Hornby (22 ans) est prêté pour la saison au KV Ostende par le Stade de Reims. L'attaquant écossais a déjà goûté à la Pro League : en 2019-2020, il était prêté en provenance de la réserve d'Everton et disputait 14 rencontres (4 buts) pour le KV Courtrai, où il était coaché par un certain...Yves Vanderhaeghe, qu'il retrouve donc à Ostende.

Le KVO dispose d'une option d'achat pour Hornby, qui est encore sous contrat à Reims jusqu'en 2024.

🆕Especially for you: geen twee zonder drie. Na doelman Phillips en verdediger Urhoghide gisteren komt er vandaag nog een aanvaller bij: @fraser_hornby (22) komt op uitleenbasis over van @StadeDeReims. KVO bedong ook een aankoopoptie.



👉https://t.co/DnMbNpNwN7 pic.twitter.com/dlWaVE4y4z