Hein Vanhaezebrouck n'a pas digéré l'arbitrage face au Standard : "Ils ne pensent qu'à se protéger"

Après son nul (2-2) à Sclessin, La Gantoise recevra STVV ce week-end.

Toutefois, la rencontre face au Standard n'a pas encore été complètement digérée, surtout au niveau de l'arbitrage : "L'arbitrage a manqué l'occasion de prendre un nouveau départ. Ils ne pensent qu'à se protéger, pas à améliorer les choses. Mais je n'en ai pas parlé aux joueurs par la suite. J'étais révolté par le 2-2", a déclaré Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse aujourd'hui.

Le coach a ensuite évidemment abordé son adversaire, dont il se méfie : "STVV n'a pas perdu depuis le 28 janvier. Ils ont de la qualité et jouent avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sera difficile pour nous et nous en sommes conscients. Mais nous allons bien sûr chercher la victoire."

HVH est enfin revenu sur un dossier brûlant de ce début de saison : "Le club a fait une troisième offre encore plus élevée à Tissoudali. Pour le reste, on écrit dans la presse toutes sortes de choses qui prennent vie d'elles-mêmes, alors qu'il n'y a rien de concret. Aucun intérêt ou offre n'ont été confirmé."

