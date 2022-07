Mbaye Leye ravi de l'attitude affichée : "Tout le monde travaille dur"

Essevee se déplacera au Bosuil dimanche soir.

Zulte Waregem a lancé sa saison de manière optimale avec une victoire face à Seraing (2-0).

La deuxième journée de JPL s'annonce bien plus compliquée avec un déplacement à l'Antwerp. Mais avec trois points en poche, Mbaye Leye et ses troupes peuvent aborder la partie avec bien moins de pression.

De plus, le Sénégalais s'est dit très satisfait de son effectif, en ce début de saison : "Il y a eu du très bon travail ici depuis mon arrivée. De plus, l'ambiance est bonne et tout le monde travaille dur", a déclaré Leye à Het Nieuwsblad.

"Prenez Jean-Luc Dompé. Il est actuellement un peu entre deux chaises, mais il continue à travailler comme un fou pour rester affûté. C'est ça que je veux voir", poursuit le coach en faisant référence à un possible transfert de son joueur vers Hambourg.