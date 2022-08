Bruges officialise le départ de Charles De Ketelaere

Après de longues semaines de tergiversations, c'est enfin officiel : le FC Bruges a annoncé le départ de l'AC Milan, avec lequel les Blauw & Zwart ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 35 millions d'euros, bonus compris. De Ketelaere s'était rendu à Milan en ce début de semaine pour signer son contrat et passer ses tests médicaux. C'est la fin d'une saga qui durait depuis le début du mercato et avait tenu CDK éloigné des terrains en Pro League en ce début de saison...

"Rends-nous fier à Milan", écrit le Club de Bruges dans le communiqué accompagnant le départ du joueur pour la Lombardie.

CDK. 🌟

Made in Bruges. 🇧🇪

Make us proud in Milan! 🇮🇹



ℹ️ https://t.co/fNNk3LGlZE pic.twitter.com/BZDt01dnpw