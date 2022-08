Le buteur ciblé par Bruges réagit : "Toujours agréable quand une grande équipe comme le Club pense à vous"

L'attaquant danois est arrivé en janvier dernier à Sturm Graz, où il a marqué marqué 9 buts et distillé 3 assists en 15 matchs jusqu'à maintenant.

Le Club de Bruges est à la recherche d'un nouveau buteur, et le champion de Belgique a jeté son dévolu sur Rasmus Hojlund (19 ans). L'attaquant danois de Sturm Graz ne serait pas contre le fait de rejoindre les Blauw en Zwart. "C'est toujours agréable quand une grande équipe comme le Club de Bruges pense à vous. C'est une option intéressante, même si je n'y pense pas encore trop. Je ne suis pas pressé de partir", a confié le buteur au Danish Bold.

Pour Sturm Graz, il n'y a pas d'urgence non plus. Les Autrichiens veulent conserver leur buteur lors des préliminaires de la Ligue des champions et même une saison de plus. "Bien sûr, je sens qu'il y a un intérêt. Mais il n'y a rien de concret sur la table et ce n'est pas du tout un sujet pour nous. Le développement de Rasmus n'est pas terminé. Graz est l'endroit idéal pour lui en ce moment", a déclaré le directeur sportif du club autrichien Andreas Schicker à Kicker.

Le Club de Bruges devra débourser une belle somme pour arracher le jeune buteur danois estimé à 4,5 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2026 à Sturm Graz.