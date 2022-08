Karim Belhocine se rappelle du STVV : "Une équipe solide"

Le KVK se prépare à croiser le fer avec Saint-Trond, une équipe que redoute le coach Karim Belhocine.

Après des débuts loupés contre OHL (défaite 0-2), Courtrai s'est bien repris et est venu à bout de Seraing. Pour cette prochaine journée, c'est Saint-Trond qui se déplace au Stade des Eperons d'Or.

"Le STVV est une équipe solide avec une bonne organisation. Je vois beaucoup de grinta, un collectif fort avec de la vitesse à l'avant et de la puissance à l'arrière", a prévenu Karim Belhocine en conférence de presse.

"Nous allons compter sur nos propres forces : nous avons notre stade à domicile, nos supporters locaux sur lesquels nous comptons et nous avons pris confiance à Seraing. Nous avons atteint les trois points grâce à beaucoup d'efforts. Si vous devez jouer 70 minutes avec dix hommes, vous devez y aller un par un, sinon ça ne marchera pas."

"On connaît notre calendrier, on sait qu'après le STVV il reste encore trois adversaires de taille, l'Union et le Club de Bruges à l'extérieur, le Standard à domicile, mais on ne travaille plus que sur notre premier match", a expliqué Belhocine. "Nous voulons le gagner à tout prix !"