Le KV Ostende va rendre hommage à Franck Berrier un an après son décès

Ce samedi, il y aura un an que Franck Berrier nous quittait inopinément, victime d'une crise cardiaque. Le KV Ostende, où il a passé plusieurs années, lui rendra hommage.

Le 13 août 2021, Franck Berrier décédait à 37 ans des suites d'une crise cardiaque alors qu'il faisait du sport. L'ancien milieu de terrain du Standard, de Zulte Waregem et du KV Ostende avait pris sa retraite en 2018 en raison de soucis cardiaques. Ce samedi marquera donc un an de ce triste anniversaire et le KV Ostende, où il a évolué de 2013 à 2018, a annoncé qu'il lui rendrait hommage.

Lors de la réception de La Gantoise ce vendredi, la famille de Franck Berrier donnera le coup d'envoi et le KVO dévoilera un maillot spécial en son hommage, en collaboration avec la Ligue de Cardiologie Belge.