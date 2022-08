Vanhaezebrouck n'a pas hésité à aligner sa nouvelle recrue : "Tant de perspicacité, tant d'intelligence..."

Le Sud-Coréen n'a pas eu besoin d'une période d'adaptation. Aligné d'entrée de jeu après deux jours d'entraînement à Gand, il a impressionné et a marqué un but fantastique. Hein Vanhaezebrouck a souri quand on l'a interrogé à ce sujet.

"Si vous n'avez pas trop de choix, alors ce n'est pas si difficile de le mettre en place", a déclaré Hein Vanhaezebrouck. "Si vous devez choisir entre un garçon de 17 ans (Fofana) et Hong, qui a déjà une certaine expérience, alors vous faites votre choix rapidement. À l'entraînement, il a également montré qu'il pouvait s'intégrer dans n'importe quelle équipe. Tant de perspicacité, tant d'intelligence...". Vanhaezebrouck n'a donc pas été surpris par sa performance sur le terrain. "Je l'ai vu avant qu'on le transfère. Je savais qu'il avait ça en lui. Mais nous devons rester calmes maintenant. C'est seulement un match. Mais je suis content pour Hong, car c'est normalement quelqu'un qui distribue et récupère beaucoup, mais qui ne marque pas beaucoup. On l'a juste trop peu utilisé en première mi-temps. Chaque fois qu'il était sur la balle, quelque chose se passait. C'est un garçon qui voit tout très bien et qui joue très vite." Son coéquipier Hugo Cuypers a également remarqué à l'entraînement que Hong avait quelque chose de spécial. "Bien sûr, c'est un garçon introverti, mais vous avez immédiatement vu ses qualités à l'entraînement. C'est tant mieux. Nous pouvons l'utiliser."