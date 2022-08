🎥 Premiers pas réussis pour De Ketelaere en Serie A : "Un garçon très intelligent qui sait bien lire le jeu"

L'AC Milan recevait l'Udinese pour débuter la saison.

Une partie marqué par les premières minutes officielles de Charles De Ketelaere, l'ancien Brugeois a pu jouer près de 25 minutes et participé à la nette victoire 4-2 du champion en titre.

La montée au jeu du Belge a été positive, au grand plaisir de ses nouveaux supporters comme de son coach qui compte logiquement lui laisser le temps de prendre ses marques dans son nouveau championnat.

"Il a fait une bonne entrée, l'impression est positive. C'est un garçon très intelligent qui sait bien lire le jeu à l'avance. Il a connu un été un peu inhabituel et n'est donc pas encore dans sa meilleure condition. Il était probablement habitué à jouer uniquement entre les lignes, nous nous efforçons de remplir ces espaces avec plusieurs joueurs. Son talent ne fait aucun doute mais il vient d'un autre championnat et il aura besoin de temps pour comprendre ce football", a expliqué son entraîneur Stefano Pioli après la rencontre.

Charles de Ketelaere vs Udinese



Solid 25 minutes from the Belgian ⭐️ pic.twitter.com/CB7kC1wrpP