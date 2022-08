Jackson Tchatchoua a offert la victoire aux Zèbres: "Le travail continue"

L'ailier des Zèbres a délivré les siens en toute fin de match sur la pelouse du Pairay.

Dans la chaleur étouffante de cette quatrième journée de championnat, Seraing et le Sporting de Charleroi se dirigeaient vers un nul vierge de buts (et de spectacle). Mais une passe éclair de Zorgane, vers l'avant et dans l'espace, a trouvé Jackson Tchatchoua qui est allé trouver Dietsch.

Les Carolos sont donc rentrés à la maison avec les trois points, ce qui leur offre un bilan de 6 points sur 12 avant de se déplacer du côté de Zulte Waregem dans une semaine. Le jeune buteur a, de son côté, assuré que la dynamique était dorénavant positive.

"C'est mon premier but de la saison, de ce fait ça me fait plaisir. C'était un match difficile physiquement avec la chaleur. On est en début de championnat, le travail continue. C'est une victoire qui fait du bien, car on sortait de deux défaites. On doit continuer sur la même dynamique la semaine prochaine. On reste concentré sur nos objectifs, il ne faut aucun relâchement."

Dans une semaine, et avant de retrouver le Club de Bruges au Mambourg pour le premier choc de la saison, cette dynamique devra être conservée pour prendre des points face aux hommes de Mbaye Leye.