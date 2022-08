"Nous n'avons pas de plan B. Notre plan B, c'est améliorer le plan A"

Edward Still ne changera pas ses principes de jeu, et continuera à taper sur le clou.

Oui, les attentes sont plus fortes cette saison sur les épaules des joueurs et du staff du Sporting de Charleroi. Cela, Edward Still le sait et le confirme encore ce samedi en conférence de presse après la victoire des Zèbres à Seraing. Le T1 des Zèbres ne change cependant pas sa façon de travailler, malgré les revers. Comme il le dit : "Nous n'avons pas de plan B, le plan B c'est améliorer le plan A".

Du coup, il a modifié les profils ce samedi, mais jamais sa tactique et sa manière de jouer. Changer les profils amène de la variété et cela a aidé le Sporting ce samedi. Le coach est revenu sur le match et en a analysé son contenu.

"On voulait avant tout contrôler tous les aspects et toutes les zones de jeu. On voulait surtout avoir la maîtrise défensive, c'était important, surtout après le dernier revers et les trois buts encaissés. On voulait aussi maîtriser les espaces. On a fait certains choix défensifs, et on a limité les occasions de Seraing. On avait dit qu'au fur et à mesure du match, on aurait des espaces, que le match allait s'ouvrir. On a été mieux en seconde période, on a souvent trouvé le surnombre. Il suffisait alors de rester calme, car on sait que physiquement, nous sommes prêts à gérer les matches jusqu'au bout. On l'a montré ce soir avec ce but en fin de match. Il reste quelques points à améliorer, mais c'était important de montrer un beau visage lors de ce match".

Ce beau visage devra être conservé pour la prochaine rencontre. On le sait, Edward Still et Charleroi veulent "gagner tous les matches". Gagner en Flandre dans une semaine permettrait de passer un petit cap comptable cette saison.