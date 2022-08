Fabio Silva justifie son prix : "Mais avec de tels joueurs autour, c'est facile !"

Cinq buts et deux passes décisives en six matchs : Fabio Silva est un véritable "cheat code" en ce début de saison pour Anderlecht. Le Portugais est naturellement l'homme du match au Stayen.

Quel joueur que ce Fabio Silva. Il y en a eu peu de son calibre en Belgique ces dernières années, et pour cause : il a coûté 40 millions, et a donc intérêt à le justifier lors de ce prêt à Anderlecht. Mais après sa nouvelle performance de choix à Saint-Trond, il reste calme : "Je suis content des trois points et du rôle que j'ai joué. Mais quand vous êtes entouré de tels joueurs, ce n'est pas difficile. Prenez Refaelov, par exemple", pointe Silva après le match. "Il est si intelligent, trouve toujours les espaces. Il suffit de faire les bonnes courses et le ballon arrive".

Mais son but reste teinté de classe : une reprise de la tête puissante et précise sur un centre non pas de Refaelov mais de Trebel. "J'avais déjà eu une occasion mais je la prenais de l'épaule plutôt que de la tête. La deuxième fois, je me suis mieux appliqué", sourit Fabio Silva. "Maintenant, l'Europe. Ce sont des matchs qu'on veut jouer, et on veut rester en Europe. On doit battre les Young Boys".