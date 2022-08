Titulaire indiscutable et star de l'Antwerp, Jean Butez va signer un nouveau contrat

Jean Butez était en grande forme contre Eupen hier. Mais en fait, il l'est depuis plus d'un an, car la saison dernière, il a régulièrement sauvé les meubles pour l'Antwerp. Et cela n'est pas passé inaperçu au club.

Dimanche, face à Eupen, le gardien français a fait un magnifique arrêt sur une frappe de Kral, puis il a dévié le 1-1 d'Offerman. Une belle performance qui a permis à l'Antwerp de prendre les trois points au Bosuil. Butez sait à quel point il est important pour l'équipe et veut être récompensé pour cela. Selon Het Nieuwsblad, il aurait demandé à la direction une augmentation de salaire et ces derniers auraient accepté de la lui offrir. Le gardien de 27 ans est venu de Mouscron en 2020 et dispose d'un contrat jusqu'en 2024. Celui-ci serait désormais rompu et il peut s'attendre à une augmentation de salaire. Les négociations à ce sujet progresseraient de manière constructive.