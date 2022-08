Ronny Deila évoque le mercato estival : "C'est un vrai désavantage de ne pas jouer l'Europe"

Ce dimanche (18h30), le Standard de Liège accueillera OHL lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches tenteront de renouer avec la victoire après leur lourde défaite à Westerlo (4-2) samedi dernier.

La semaine n'a pas été pas évidente pour le Standard de Liège après la déconvenue subie à Westerlo. "La performance n'a pas été assez bonne tout simplement, tout le monde est d'accord là-dessus. Nous n'étions pas disciplinés ni concentrés. Sans organisation, nous ne sommes rien. Nous avons une équipe qui peut battre tout le monde, mais aussi perdre contre n'importe qui. Nous devons continuer de nous améliorer en défense mais aussi en attaque. À la maison, nous sommes bons, mais ce n'est pas le cas à l'extérieur", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Pour la réception d'OHL, l'entraîneur des Rouches devra se passer des services de Noah Ohio, toujours blessé, et de Selim Amallah, suspendu. "Bonne nouvelle concernant Noah puisqu'il devra être prêt pour la semaine prochaine", a confié le technicien norvégien avant d'évoquer l'absence de l'international marocain. "Nous avons William Balikwisha qui peut le remplacer ou alors aligner d'entrée de jeu Merveille Bokadi au sein de l'entrejeu et faire jouer Nicolas Raskin en tant que N°10. Nous serons quoiqu'il soit prêts pour la rencontre contre Louvain. Une équipe qui possède une véritable identité avec des joueurs très rapides et techniques. Mais, ils ont aussi des points faibles et nous ferons tout pour les exploiter", a souligné l'ancien coach du Celtic.

Mercato

Le mercato estival tarde à s’animer en bord de Meuse. "On travaille tous les jours mais on n'a pas des moyens illimités, on doit faire les bons choix car on ne peut pas se tromper. Pour être honnête, c'est un marché stressant. Pour le moment, on a recruté qu'un jeune attaquant et un back gauche", a précisé Deila. "Je m’attends à des arrivées supplémentaires, car nous devons augmenter la qualité du noyau. Les gros renforts du côté du Club de Bruges, de l'Antwerp et Anderlecht ? On ne boxe pas dans la même catégorie. On regarde les mêmes joueurs que les petites équipes. On est dans un processus de reconstruction avec l'objectif d'atteindre le top 8", a-t-il ajouté avant d'évoquer la Coupe d'Europe et Jens Petter Hauge, l'international norvégien qui a rejoint La Gantoise en prêt. "J'ai discuté avec Jens Petter, mais il a préféré rejoindre Gand car il voulait jouer l'Europe. Et il n'est pas le seul à avoir dit ça. C'est un vrai désavantage de ne pas jouer l'Europa League ou la Conférence League", a conclu Deila avant de botter en touche concernant Teddy Teuma dont le nom a été lié au Standard ces derniers jours.