Un ancien entraîneur du Lierse quitte son poste d'entraîneur national et devrait accepter une offre lucrative

Gardien de but du Lierse dans les années 90, il est revenu comme entraîneur principal vingt ans plus tard. Stanley Menzo a quitté son poste d'entraîneur principal du Suriname, et pourrait accepter une offre lucrative venue de Chine.

Cela faisait huit mois que Stanley Menzo était l'entraîneur principal du Suriname, nation indépendante depuis 1975. Lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes), l'ancien gardien de but et entraîneur du Lierse n'est pas parvenu à remporter la moindre rencontre. Lors d'une conférence de presse, Stanley Menzo a avoué avoir accepté une offre lucrative, bien que sa localisation ne soit pas publiquement révélée. Selon les médias chinois, il rejoindrait Behing Guoan, à Pekin. Il s'agit d'un club dans lequel il a déjà officié, entre janvier 2019 et novembre 2020.