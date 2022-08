Carl Hoefkens s'exprime sur la blessure de Noa Lang : "Il vit un moment difficile"

Le Néerlandais est absent jusqu'à 6 semaines et voit probablement ses espoirs de transfert s'envoler.

Dans des propos rapportés par le Nieuwsblad, le coach du Club de Bruges Carl Hoefkens a été questionné en conférence de presse sur les joueurs qu'il aura à sa disposition ce vendredi contre Charleroi.

A propos de Boyata

"S'il est prêt à commencer demain ? Oui, c'est parfaitement possible."

"C'est un super pro, ça se voit à tout. Et il l'a déjà montré à l'entraînement."

Noa Lang, absent durant 4 à 6 semaines

"Avant toute chose : ce n'est pas agréable pour Noa. Une blessure n'est jamais commode", a commenté Hoefkens. "Avant toute chose : ce n'est pas agréable pour Noa. Une blessure n'est jamais commode."

"Le moment est également difficile pour lui. Mais je vois du feu dans ses yeux : il reviendra plus fort. Ce sera un nouvel apprentissage pour lui. Quand on le voit travailler, on sait qu'il est incroyablement motivé pour revenir bientôt."

"Je ne me prononcerai pas sur un transfert : ce n'est pas à moi d'en décider. Je veux juste travailler avec les joueurs les plus forts. Donc s'il devait rester, c'est aussi avec lui", a conclu Hoefkens.