Abdoulaye Sylla et Seraing prêts à recevoir Genk : "Cette défaite à Anderlecht nous a beaucoup servi"

N'entrant plus dans les plans d'Antoine Kombouaré, le défenseur central âgé de 22 ans a quitté le FC Nantes cet été pour rejoindre le RFC Seraing où il a paraphé un contrat de deux saisons.

Abdoulaye Sylla s'est rapidement imposé au sein de la charnière centrale sérésienne avec quatre titularisations depuis son arrivée. "Il y a très peu de différences entre la Ligue 1 et la Jupiler Pro League. Peut-être tactiquement, mais sur le plan technique et physique, cela me semble pareil", a confié l'ancien joueur du FC Nantes. "Avant de venir, j'ai discuté avec Dennis Appiah (ex-Anderlecht) et Jean-Charles Castelletto (ex-Club de Bruges) qui avaient tous les deux évolué en Belgique. Ils m'ont rassuré concernant le niveau du championnat. Je voulais jouer puis je me suis bien renseigné concernant le club et le coach et le projet me plaisait. Et je me suis lancé. L'éclosion de Mikautadze, Maziz et Jallow ? Oui, c'est un argument en plus", a ajouté Sylla.

Seraing va affronter la meilleure équipe actuelle de Belgique après ces cinq premières journées de championnat. "Genk est une grosse équipe, mais nous allons aborder cette rencontre avec la même envie et la même volonté. Puis, c'est une motivation supplémentaire de se payer le scalp d'un cador belge. Cette victoire à Eupen a fait le plus grand bien. On espère poursuivre sur notre lancée. Les grandes équipes peuvent chuter à tout moment. S'ils nous prennent de haut ? Tant mieux alors, mais ce n'est pas notre problème", a expliqué l'international guinéen (3 sélections).

Après Anderlecht, les Métallos vont affronter un autre club du G5. "Il ne faut plus avoir peur d'un grand. On a l'impression que l'on tirait sur le frein à main à Bruxelles. Cette défaite à Anderlecht nous a beaucoup servi et on joue de façon plus libérée désormais. De mon côté, je n'avais pas encore assez d'expérience pour gérer ce genre de rencontre. Ces trois buts en une période au Lotto Park ont été une bonne leçon", a souligné l'ancien capitaine de la réserve nantaise en National 2 qui n'a disputé que cinq rencontres en professionnel sous le maillot des Canaris.