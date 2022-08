🎥 Le superbe but de Luc Nilis contre Chelsea mis à l'honneur par Aston Villa

Le Belge avait rejoint l'Angleterre en provenance du PSV.

Aston Villa n'a pas oublié Luc Nilis.

Le club a partagé le superbe but du Belge, son premier inscrit pour le club et face à un adversaire de choix, Chelsea. Nilis a inscrit son but de classe mondiale le 27 août 2000, après avoir devancé Frank Leboeuf sur l'action.

Malheureusement pour l'ancien Diable Rouge, une terrible blessure mettait ensuite fin à sa carrière.