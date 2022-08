Voici les compos de Courtrai-Standard : Lamkel Zé et Boljevic titulaires, Raskin sur le banc

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se rend à Courtrai pour le compte de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Karim Belhocine faisait deux changements dans son onze en alignant d'entrée de jeu Lamkel Zé et Bruno ce dimanche. Avenatti débute sur le banc.

𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣



Onze Kerels voor de wedstrijd tegen Standard. 🔥

Lamkel Zé komt meteen aan de aftrap. 👊#KVKSTA #HetBegintHier 🔴⚪️ pic.twitter.com/ocsxhWydfW — KV Kortrijk (@kvkofficieel) August 28, 2022

Côté rouche, Ronny Deila a effectué plusieurs changements dans son onze. Le technicien norvégien a aligné d'entrée de jeu Boljevic et Ngoy tandis que Dewaele et Raskin débutent sur le banc tout comme le nouveau venu Davida. Il peut compter également sur le retour d'Amallah. Le T1 des Rouches a décidé de titulariser à nouveau Balikwisha, auteur d'une bonne rencontre et véritable éclaircie dans la grisaille liégeoise la semaine dernière contre OHL.

Laursen (accouchement de sa femme) et Dussenne (blessé) sont tous deux absents