Le Club de Bruges s'offre le scalp du Bayer Leverkusen

Ce mercredi soir, l'hymne de la Ligue des champions retentira pour la cinquième année consécutive en Venise du Nord. Le Club de Bruges débute cette campagne 2022-2023 contre le Bayer Leverkusen.

Le Club de Bruges entamait sa campagne de Ligue des champions mercredi soir. L'objectif est clair, le champion de Belgique veut passer l'hiver européen. Pour cela, les Gazelles doivent déjà débuter par une victoire à domicile contre le Bayer Leverkusen, une équipe en difficulté en ce début de saison avec une élimination précoce en Coupe d'Allemagne et un 3 sur 15 en championnat.

Carl Hoefkens ne pouvait pas compter sur Clinton Mata qui était remplacé par Odoi. Onyedika était aligné au sein de l'entrejeu brugeois tandis que Kamal Sowah restait associé en attaque aux côtés de Ferran Jutgla.

© photonews

La première occasion de la partie venait des pieds de Diaby, mais son tir était capté par Mignolet (9e). La réaction brugeoise avait lieu quelques minutes plus tard avec un centre en retrait d'Olsen pour Sowah qui voyait son tir contré en corner par Hincapie (13e). Les visiteurs avaient une belle occasion d'ouvrir le score après une passe d'Hincapie vers Schick, mais le Tchèque plaçait à côté, la faute à un bon retour de Sylla (21e). Grosse frayeur peu avant la demi-heure de jeu pour le Club avec un arrêt décisif de Mignolet sur un tir puissant de Diaby dévié sur le poteau (28e). Peu avant la pause, le Club ouvrait le score via une reprise de la tête de Sylla sur un corner magnifiquement donné par Olsen sans oublier l'erreur du gardien adverse (42e), 1-0. Juste après, Sowah poussait Hradecky à la parade sur une frappe puissante à l'entrée de la surface (45e+1).

© photonews

En seconde période, Diaby tentait la frappe du pied gauche, mais celle-ci était déviée en corner par Mechele (47e). Jutgla avait une belle opportunité, mais décochait une frappe face au but captée facilement par Hradecky (52e). Les locaux se contentaient de gérer leur avantage face à des Allemands timorés et en panne d'inspiration. Les visiteurs pensaient avoir fait le plus dur en égalisant via une déviation de Schick, mais le VAR était intervenu pour annuler le but. Le Bayer poussait en fin de rencontre pour arracher le partage à l'image de ce tir d'Azmoun en fin de rencontre qui filait à côté du but (87e) et de ce coup franc direct de Hložek détourné par Mignolet (90e+3), mais les Gazelles tenaient bon. Score final : 1-0.

© photonews

Belle entrée en matière pour le champion de Belgique en Ligue des champions grâce à ce succès mérité contre le Bayer Leverkusen.

Club de Bruges : Mignolet, Mechele, Sylla, Odoi, Skov Olsen (Sandra 83e), Nielsen, Onyedika (Balanta 83e), Vanaken, Meijer, Sowah (Sobol 89e), Jutgla (Yaremchuk 64e)

Bayer Leverkusen : Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Bakker (Hložek 67e), Frimpong (Azmoun 86e), Andrich (Demirbay 67e), Aranguiz (Palacios 46e), Hudson-Odoi (Amiri 86e), Diaby, Schick

Arbitre : Irfan Peljto

Avertissement : Sowah (78e) ; Palacios (59e), Andrich (62e) et Demirbay (68e)

But : Sylla (42e)